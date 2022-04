Putins Töchter: Die Oligarchen-Jagd hat prominente Ziele und wenige Treffer

Welche Besitztümer der beiden von Geheimnissen und Gerüchten umgebenen Töchter beschlagnahmt werden sollen und auf welche Weise, bleibt vorerst unklar.

Doch das fügt sich nahtlos in das bisherige Gesamtbild von den Operationen westlicher Staaten gegen Oligarchen aus dem Umfeld Putins. So hat man in der Schweiz laut Medienberichten zwar inzwischen rund 5 Milliarden Euro an russischem Vermögen eingefroren. Im Vergleich zu den rund 200 Milliarden, die insgesamt in der Schweiz geparkt sein sollen, wirkt das aber bescheiden. Zehn Häuser sollen zusätzlich versiegelt worden sein. Die renommierte Neue Zürcher Zeitung schreibt von einem „spektakulären Ablenkungsmanöver“. Die Schweiz habe über Jahre „sehr kremlnahe Unternehmer“ mit offenen Armen empfangen. Das alles rieche „nach Doppelmoral“.