Kreml kann US-Sanktionen gegen Putins Töchter "nicht verstehen"

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat die westlichen Sanktionen gegen die Töchter des russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert. "Das ist etwas, was sich schwer verstehen und erklären lässt", sagte er laut der russischen Agentur Interfax am Donnerstag. Der Westen setze damit seine "scharfmacherische Linie" zur Einführung immer neuer Restriktionen gegen Russland fort, meinte er. Peskow kündigte eine entsprechende Reaktion Moskaus an.

Als Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine hatten die USA am Mittwoch neue Strafmaßnahmen verkündet - auf der Sanktionsliste stehen nun auch die beiden erwachsenen Töchter des Machthabers.

Peskow erklärte darüber hinaus, dass das neue Gesetz der USA zu Waffenlieferungen an die Ukraine einen "negativen Effekt" haben werde. "Das Vollpumpen der Ukraine mit Waffen in verschiedenen Formaten hilft nicht dabei, die russisch-ukrainischen Verhandlungen zum Erfolg zu führen", sagte er.

Die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau über die Beendigung des Kriegs haben am 28. Februar begonnen - vier Tage nach Beginn der russischen Invasion. Moskau formulierte als Bedingungen für ein Ende der Kampfhandlungen die "Entnazifierung und Entmilitarisierung" der Ukraine sowie deren Verzicht auf einen NATO-Beitritt. Darüber hinaus sollte Kiew die 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisches Gebiet und die Separatistenregime Donezk und Luhansk als unabhängig anerkennen. Kiew lehnt diese Forderungen weitgehend ab.