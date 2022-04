US-Sanktionen gegen Putin-Töchter und Lawrow-Familie

Zeitgleich mit der Europäischen Union verhängten auch die USA am Mittwoch weitere Sanktionen gegen Russland – als Reaktion auf die Kriegsverbrechen in ukrainischen Städten. „Die widerliche Brutalität in Butscha hat auf tragische Weise den verabscheuungswürdigen Charakter des Putin-Regimes deutlich gemacht“, sagte ein hoher Vertreter der US-Regierung.

Und die neuen Sanktionen haben es in sich: Es sollen „jegliche neue Investitionen“ in Russland verboten werden. Bestehende Sanktionen gegen russische Banken (u.a. die große russische Sberbank und die von mehreren Oligarchen gegründete Alfa-Bank) und staatliche Unternehmen sollen verschärft, weitere Personen aus der russischen Führung und deren Familienmitglieder mit Strafmaßnahmen belegt werden – und zwar auch die erwachsenen Töchter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Frau und die Tochter seines Außenministers Sergej Lawrow. „Mit dieser Maßnahme werden sie vom US-Finanzsystem abgeschnitten und ihre Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten eingefroren“, so das Weiße Haus.

Das Sanktionspaket werde Russland „bedeutende Kosten“ auferlegen und das Land weiter „wirtschaftlich, finanziell und technologisch“ isolieren, hieß es.