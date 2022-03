Aktivisten haben die Villa von Putins Tochter besetzt

Am Montagmorgen wurde in der südfranzösischen Strandperle Biarritz die ukrainische Flagge gehisst. Das hätte angesichts der weltweit herrschenden Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Staat keinen News-Wert. Die Flagge war aber nicht am Hauptplatz des Badeorts oder dergleichen zu sehen, sondern auf der Terrasse einer Villa. Im Grundbuch als Besitzerin eingetragen ist eine gewisse Katerina Wladimirowna Tichonowa.

Klingt bekannt? Ja, es handelt sich um die Tochter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und nein, sie hat nicht die Seite gewechselt. Vielmehr hat die Villa den bzw. die Besitzer gewechselt. Zumindest vorübergehend.