Bericht: Russland bittet China um militärische Hilfe

China hat sich bisher offiziell als "neutraler Akteur" im Ukraine-Krieg positioniert. Ist das glaubwürdig? Die engen und vielschichtigen Verbindungen zwischen Moskau und Peking lassen an Chinas Position jedenfalls grundsätzliche Zweifel aufkommen.

Wie die Financial Times nun in Berufung auf US-Offizielle berichtet, hat Russland China um militärische Unterstützung bei der stockenden Invasion in der Ukraine gebeten. Es dürfte in erster Linie um militärische Ausrüstung gehen. Im Weißen Haus gehe bereits die Sorge um, dass Peking westliche Bemühungen, die Ukraine mit Verteidigungswaffen zu unterstützen, unterwandern könnte.

Russland dürfte bereits seit Beginn der Invasion militärische Unterstützung bei China angefragt haben. In westlichen Sicherheitskreisen werde bereits vor einem Engagement Chinas gewarnt: Es könnte laut Insidern erste Hinweise darauf geben, dass sich China tatsächlich darauf vorbereitet, einzugreifen. Andere US-Offizielle berichten zudem, dass es Zeichen gebe, dass Russland nach zweieinhalb Wochen Angriffskrieg - der wohl nicht nach Plan verläuft - bereits in einigen Bereichen die Waffen ausgehen.

Deutliche Warnung

Das Weiße Haus wollte die Informationen auf Anfrage der FT nicht kommentieren, chinesische Vertreter ebenfalls nicht. Der Zeitpunkt der Enthüllung ist jedenfalls brisant. Am Montag treffen sich in Rom der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und Chinas höchstem Außenpolitiker Yang Jiechi zu Gesprächen. Sullivan dürfte Jiechi dabei wohl vor weiteren Schritten Chinas, Russland bei seinem Angriffskrieg oder auch bei im Kampf gegen die Wirtschaftssanktionen zu unterstützen, warnen.

"Wir werden sicherstellen, dass weder China, noch irgendwer sonst, die Verluste Russlands durch die Sanktionen kompensieren kann", sagte Sullivan am Sonntag dem TV-Sender NBC.