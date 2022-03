"Großer Schmerz": Russischer Oligarch fordert Kriegsende

"Ereignisse tragisch"

Nun mahnte Andrej Melnitschenko ein Ende der Kämpfe in der Ukraine an. "Die Ereignisse in der Ukraine sind wirklich tragisch. Wir brauchen dringend Frieden", teilte der Milliardär am Montag mit. Ansonsten drohe eine weltweite Nahrungsmittelkrise, da die Düngemittelpreise für viele Landwirte schon zu hoch seien.

Der 50-jährige ist Russe, aber in Belarus geboren und hat eine ukrainische Mutter. Er empfinde daher "großen Schmerz und Unglauben, wenn ich sehe, wie brüderliche Völker kämpfen und sterben", sagte Melnitschenko, der von den westlichen Sanktionen betroffen ist. Auch andere Oligarchen wie Michail Fridman, Pjotr Awen und Oleg Deripaska hatten bereits auf Frieden gedrungen.