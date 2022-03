Das große Preise-Ranking: So teuer wird das Leben

Für alle, die in Altbauten wohnen, kommt diese Atempause aber schon im April zu einem jähen Ende. Denn am 1.4. werden die Richtwert- und Kategoriemieten an die Inflation angepasst. Diese Erhöhung wurde vergangenes Jahr pandemiebedingt ausgesetzt. Heuer kommt deswegen die Angleichung für drei Jahre, sie dürfte knapp unter sechs Prozent liegen.

Lebensmittel

Der Krieg in der Ukraine hat den Weizenpreis von 290 Euro je Tonne auf einen Rekordwert von mehr als 400 Euro hochschnellen lassen. Neben vielen weiteren Rohstoffen – unter anderem Raps- und Sonnenblumenöl – sind auch die Transport- und Produktionskosten von Lebensmitteln aufgrund der hohen Energiepreise gestiegen. „Es ist zu befürchten, dass 2022 die Ernte in der Ukraine ausfallen und somit der Aufwärtstrend bei vielen Rohstoffpreisen weit in das Jahr 2023 hineinreichen wird“, sagt Josef Domschitz vom Fachverband der Lebensmittelindustrie in der Wirtschaftskammer.

Reisen

Airline-Manager wie Ryanair-Chef Michael O’Leary gehen davon aus, dass die Flugticketpreise diesen Sommer generell noch um 15 bis 20 Prozent steigen werden. Das liegt einerseits daran, dass viele Airlines ihren Streckenplan aufgrund vieler Unsicherheiten zusammenstreichen, während parallel dazu die Reiselust offenbar wieder erwacht. Dazu kommen die hohen Kerosinpreise, die viele Fluglinien wohl schon bald an die Passagiere weiterreichen werden.