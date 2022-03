Inflation auf Rekordkurs: Wohin die Reise bei den Preisen geht

Im Februar 2021 lag die Inflation bei kaum spürbaren 1,2 Prozent. Die Teuerung war medial kein Thema, Corona dominierte alles.

Ein Jahr später: Corona ist kaum mehr Thema, der Krieg in der Ukraine dominiert alles. Die Inflation in Österreich dürfte bereits 5,9 Prozent betragen, so die Schätzung der Statistik Austria. Das wäre die höchste Inflation seit November 1984. Und der Krieg in der Ukraine, genauer seine wirtschaftlichen Folgen auf die Preise – vor allem für Rohstoffe oder Energie – ist da noch gar nicht eingerechnet.