Nächste Flüchtlingswelle steht unmittelbar bevor

Schwertner hatte in den vergangenen Tagen die Städte Uschhorod und Mukatschewo in Transkarpatien besucht. Es seien bereits zehn Hilfstransporte aus Wien mit 150 Tonnen an Hilfslieferungen in der Ukraine eingetroffen, berichtete er. Dort würden sie zum Teil in andere Gebiete im Osten wie Kiew und Charkiw weitertransportiert.

Mittlerweile habe die Caritas-Hilfe 500.000 Menschen in der Ukraine erreicht, erklärte Schwertner, "durch die laufenden Nothilfeprojekte der Caritas Österreich werden seit Kriegsausbruch derzeit 220.000 Menschen mit Überlebenshilfe unterstützt." Diese Hilfe sei dank öffentlicher Mittel der Aktion "Nachbar in Not" und einer "großartigen Spendenbereitschaft" möglich geworden.