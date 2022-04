Klischees über Flüchtlinge: "Müssen lernen, Stereotypen zu verlernen"

KURIER: Frau Schacht, wie nehmen Sie aktuell die Situation Geflüchteter in Österreich wahr?

Frauke Schacht: Ich würde von einem binären Humanitarismus sprechen. Das heißt, die gegenwärtige Welle der Solidarität mit Menschen, die

aus der Ukraine fliehen, ist wichtig. Allerdings herrscht in anderen Teilen der Welt ebenfalls Krieg und das teilweise seit Jahrzehnten. Zwischen den Geflüchteten entlang festgefahrener und stereotyper Vorstellungen zu unterscheiden, ist eine äußerst gewaltvolle Handlung. Es darf keine Geflüchteten erster und zweiter Klasse geben.

Anhand welcher Merkmale würden Sie sagen, wird hier unterschieden?

Es gibt etwa laut der Nelson Mandela-Stiftung beunruhigende Berichte, dass in der Ukraine „People of Color“ Plätze in Bussen verweigert worden seien und dass die Betroffenen an der polnischen Grenze abgewiesen worden seien. Dadurch wird einmal mehr sichtbar, was sich seit der Zeit des Kolonialismus etabliert hat: Dem Leid von weißen Menschen in Konfliktsituationen wird für gewöhnlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt als dem Leid von schwarzen Menschen. Weiß und schwarz ist hier aber nicht als biologische Kategorie zu verstehen, sondern als soziale und politische Kategorie. Die Bezeichnungen verweisen auf eine unterschiedliche Positionierung in der Gesellschaft und unterschiedliche Erfahrungen mit Rassismen. Aber auch die räumliche Nähe spielt eine Rolle.

Gesprochen wurde in den vergangenen Wochen auch über teure Autos mit ukrainischen Kennzeichen, die in der Wiener Innenstadt parken sollen. Warum ist das so ein Thema?

Ursprünglich war die Kategorie „Flüchtling“ eine rechtliche Kategorie. Aber dieser Rechtsstatus ist schon längst nicht mehr gemeint, wenn über Geflüchtete gesprochen wird. Die Kategorie „Flüchtling“ ist ein gesellschaftlicher Schauplatz geworden, auf dem Kämpfe um Zugehörigkeit und Ressourcenverteilung ausgetragen werden. Innerhalb dieses Diskurses dominieren zwei Narrative: Geflüchtete als arme, leidende Opfer und Geflüchtete als potenzielle Täter. Letzteres ist eng verbunden mit dem Stereotyp des „gefährlichen fremden Mannes“. Kinder und Frauen werden tendenziell eher in der Opferrolle wahrgenommen. Auch teure Autos passen nicht in dieses Narrativ und irritieren gewissermaßen die scheinbare Normalität. Diese Irritationen haben mehr mit stereotypischen Vorstellungen zu tun als mit der Realität.

Aber woher kommt denn der Gedanke, alle Flüchtlinge müssten arm sein?

Da (re-)aktualisieren sich unter anderem historisch koloniale Bilder, die zwischen „uns“ und „ihnen“ unterscheiden: „Wir“ im Globalen Norden als zivilisiert, fortschrittlich, entwickelt – und „die anderen“ im Globalen Süden als unzivilisiert, rückschrittlich usw. Statt diese Bilder zu reproduzieren, müssten wir uns mit diesen Ungleichheiten auseinanderzusetzen, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Denn die Art und Weise, wie hier im Globalen Norden konsumiert und produziert wird, hat einen entschiedenen Einfluss auf diese Fluchtursachen. Aber diese Auseinandersetzung ist unbequem.

Das heißt, wir bekommen dann ein schlechtes Gewissen?

Ja – auch wenn ein schlechtes Gewissen nicht gerade produktiv diesbezüglich ist. Wir müssen verstehen, dass die Gründe zu fliehen auch viel mit uns zu tun haben.

Glauben Sie, dass aufgrund dieser Stereotypisierung die Stimmung den Geflüchteten gegenüber auch jetzt kippen könnte – so wie 2015?

Ich glaube nicht, dass die Stimmung 2015 irgendwann gekippt ist. Vielmehr haben die „Willkommenskultur“, wie das genannt wurde, und das strenge europäische Grenzregime gleichzeitig stattgefunden. Das kann beides nebeneinander existieren. Auch historisch betrachtet fand die Deklaration der Menschenrechte parallel zur Ausbeutung, Versklavung von Millionen von Menschen statt. Die Idee Europas war schon immer ein ambivalentes Projekt, ebenso wie die Politiken. Angela Merkel hat beispielsweise 2015 zwar die Grenzen kurzzeitig geöffnet, aber die Waffenexporte hat sie nicht verboten.

Wie kann die Bildung von Stereotypen und der damit verbundene stigmatisierte Diskurs durchbrochen werden?

Das muss auf vielen Ebenen passieren. Von der Intervention beim Familienessen bis zur zentralen Frage nach der medialen Repräsentation. Wir müssen Stereotypen und Rassismen etwas entgegensetzen; wir müssen lernen, sie wieder zu verlernen.