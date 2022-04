Ausgelöscht: Der Mord an Maria Piribauer

In dem Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hatte, gibt es niemanden mehr, der etwas über sie erzählen kann. Es scheint, als wäre sie eine Unbekannte in einem kleinen Ort gewesen, deren Namen zwar jeder kannte, aber kaum jemand näher mit ihr zu tun hatte. Es gibt nicht einmal ein Foto der Ermordeten.

Heute steht vor dem verlassenen Bauernhof ein Marterl zum Gedenken an Maria Piribauer. Darin eine Statue der Jungfrau Maria, umrahmt von Blumen aus Plastik. In Kirchberg am Wechsel will man aber eher vergessen als erinnern. Und auch die Suche nach dem Täter scheint hier kein Anliegen. „Was ändert es, wenn man den Mörder findet? Die Neugier ist befriedigt, aber leben wird sie nicht mehr“, meint Bürgermeister Fuchs. Das österreichische Strafgesetzbuch sieht das anders. Denn Mord verjährt nicht.



Hinweise bitte per Mail an dunklespuren@kurier.at oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter 059133-30 3333