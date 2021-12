Lauf ums Leben: Der Vermisstenfall Aeryn Gillern

Kathryn Gilleran hatte einerseits das Problem, dass sie als US-Amerikanerin kein Deutsch konnte, aber noch etwas fiel ihr sofort unangenehm auf. “Ich war selbst Polizistin, ich weiß, wie man richtig ermittelt und das ist einfach nicht passiert. Mein Sohn hat sie nicht interessiert und das haben sie mir von Anfang an gezeigt.”

Sie wandte sich an die Botschaft, recherchierte selbst in der hiesigen Schwulen-Community, sie schrieb sogar einen Brief an die damalige US-Senatorin Hillary Clinton und bat um Hilfe. „Ich habe niemals zuvor so viel Rohheit, Grobheit und Unprofessionalität erlebt“, schrieb sie. „Wenn ich sage, dass das Verhalten der Polizei an Sadismus grenzt, übertreibe ich nicht.“ Nicht zuletzt wäre sie mit zahlreichen homophoben Äußerungen konfrontiert gewesen.

Mehrere Anfragen des KURIER an die Polizei blieben unbeantwortet oder wurden abgelehnt.

Angst vor Wasser

Es ist jedenfalls gesichert, dass Aeryn Gillern das Kaiserbründl verlassen hat. Es gibt mindestens einen Zeugen, der ihn nackt draußen gesehen hat. Ein deutscher Student, der dachte, der Mann hätte eine Wette verloren. Wie wahrscheinlich ist es nun, dass er tatsächlich zum Donaukanal gelaufen ist und dort ertrunken ist?

Die Polizei stützt ihre Theorie auf den Anruf eines Fischers, der am 29. Oktober 2007 am Donaukanal saß. Er wählte um 20.21 den Notruf, wonach ein Mann im Wasser trieb und um Hilfe rief. Selbst bei diesem Notruf gibt es Widersprüche. Der Inhalt der Aussage des Fischers habe sich mehrmals geändert, heißt es etwa in Medienberichten von Joseph Gepp, der den Fall damals für den Falter akribisch beleuchtete. “Zuerst hieß es, da war ein Mann mit Glatze im Wasser, dann nur ein Mann und schließlich soll der Fischer nur einen Platscher gehört haben.”

Im KURIER-Interview erzählt die Mutter zudem, dass ihr Sohn panische Angst vor dem Wasser hatte. Er sei noch nie in seinem Leben in einen seichten Teich oder in ein Pool gesprungen. Er konnte nicht schwimmen. “Und dann soll er in der Dunkelheit in ein wildes, strömendes Gewässer springen?”

Zahlreiche Ungereimtheiten

Abgesehen davon müsse man die doch sehr große Zeitspanne beachten. Laut Bundeskriminalamt soll Aeryn Gillern gegen 19 Uhr aus dem Kaiserbründl gerannt sein. Geht man den Weg zum Donaukanal Höhe Urania, wo der Fischer saß, in gemütlichem Tempo, so braucht man ungefähr acht Minuten dorthin. Der Anruf erging allerdings erst um 20.21. Wo soll Aeryn Gillern in der Zwischenzeit mitten in der City und komplett nackt gewesen sein?

“Außerdem stimmte auch die Information mit dem positiven HIV-Test nicht. In seinem Rucksack wurde ein ganz aktueller Befund sichergestellt, der war negativ”, erzählt die Mutter. Auch sonst spräche nichts für einen Suizid. Da waren gebuchte Flugtickets, die Waschmaschine lief, und frisch gebackene Kekse lagen am Wohnzimmertisch - gedacht für die anstehende Geburtstagsfeier eines Kollegen. “Aeryn wollte sich nicht umbringen, davon bin ich überzeugt”, so die Mutter. Er hatte einen Lebensgefährten, mit dem es Pläne gab und die Mutter hätte für längere Zeit nach Wien kommen sollen, damit er ihr sein neues Leben zeigen kann. “Das ergibt doch alles keinen Sinn.”

Das sahen auch die Grünen so und stellten eine parlamentarische Anfrage zu dem Fall an das damalige Innenministerium unter Maria Fekter im Jahr 2008. Liest man die Beantwortung, weiß man allerdings auch nicht viel mehr. Bei diesem Fall gibt es tatsächlich unzählige Ungereimtheiten. Der Akt blieb der Mutter bis heute nicht zugänglich. Auch aus dem Kaiserbründl erreichte sie und den KURIER in erster Linie eines: Das große Schweigen.