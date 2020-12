Das tödliche Geschenk: Der Giftmord an Heinz Kern

Der Fokus richtete sich fortan auf die Gründung einer klassischen Tanzschule in Graz. Und das könnte dem einen oder anderen bitter aufgestoßen haben. Zu diesem Zeitpunkt existierten bereits vier renommierte Tanzschulen in der Stadt, dass der ambitionierte und immer erfolgreiche Heinz Kern nun auch in dieser Branche Fuß fassen wollte, sehen einige als mögliches Mordmotiv.

Bloß konnte zu keinem Zeitpunkt jemandem etwas nachgewiesen werden. Ein Name, der in diesem Zusammenhang zu hören ist: Ernst Schweighofer - einer der vier anderen Tanzschulbesitzer. Eigentlich waren Heinz Kern und er viele Jahre sehr gute Freunde. Angeblich hätte Heinz Kern ihm versprochen gehabt, niemals ebenso eine Tanzschule in Graz zu eröffnen.

Doch in der Saison 1969/70 brach Kern das Versprechen und drängte auf den Markt. “Dabei war es eigentlich meine Idee”, erzählt Helga Kern-Theissl heute. “Schweighofer war so erzürnt und beleidigt, dass er komplett mit uns gebrochen hat. Das kostete uns in Folge viele Freundschaften, wir waren dann komplett isoliert.”

Ernst Schweighofer lebt heute nicht mehr, hört man sich in der Grazer Tanzcommunity jedoch um, so glaubt niemand daran, dass er den Mord begangen haben könnte. Keiner traut ihm das zu. Für seine Freunde und Bekannten wäre es auch viel zu augenscheinlich. Selbst Helga Kern-Theissl kann sich nicht vorstellen, dass Ernst Schweighofer es war, der hinter dem Giftpaket steckt. “Er hat sich damals bei den Vernehmungen der Polizei sehr ungeschickt angestellt. Aber das ist typisch für ihn gewesen.”