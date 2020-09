Rudolf Baumgartner musste sterben, um zu leben

Es war eine laue Sommernacht mit leichtem Nieselregen. Der 68-jährige Rudolf Baumgartner stand mit seinem Taxi bei der Mariensäule im Zentrum von Wiener Neustadt in Niederösterreich und wartete auf Nachtschwärmer. So wie jedes Wochenende. Der erfahrene Taxifahrer verdiente sich so in der Pension ein bisschen Geld dazu. Er stand ganz hinten in der Taxischlange, als sich zwei Männer von hinten näherten und in das Auto einstiegen. „Zum Parkplatz beim Holzplatz“ sollte er sie bringen.

Es war die letzte Taxifahrt von Rudolf Baumgartner.