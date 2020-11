Der Mörder im Wald

Es ist ein sonniger Sonntagmorgen als Friedrich Felzmann, damals 66 Jahre alt, am 29. Oktober 2017 um etwa 9.20 Uhr durch die Tür seines Hofes in der kleinen Gemeinde Stiwoll in der Steiermark tritt. In der Hand hält er sein Gewehr. Felzmann steigt auf den Dachboden des Wirtschaftsgebäudes und postiert sich vor einer Wandluke. Draußen stehen zwei von Felzmanns Töchtern und drei seiner Nachbarn zusammen. Felzmann legt an, zielt und schießt.

Neun Mal drückt er insgesamt ab. Mit fünf Schüssen tötet er zwei der Nachbarn – die 55-jährige Adelheid H. und den 64-jährige Gerhard E. Die anderen Schüsse gelten einer weiteren Nachbarin, Martina Z.. Sie will davonlaufen, doch Felzmann trifft auch sie am Oberarm und verletzt sie schwer. Dann steigt er vom Dachboden herunter, setzt sich in seinen weißen Kleintransporter und rast davon.