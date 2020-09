Vermisstenfall Christian Hohl: Der verlorene Sohn aus Krems

„Wenn Sie in diesem Fluss ertrinken, dann bleibt der Körper zunächst unten. Bei sehr kaltem Wasser kann das lange dauern“, erklärt der Kremser Feuerwehrkommandant Gerhard Urschler und spricht von mehreren Wochen. In dieser Zeit gleite der Leichnam am Grund der Donau umher, wo Schotter und Steine mit großer Gewalt auf ihn treffen.

Schließlich würde der Körper dadurch Stück für Stück zerbröseln. „Den finden Sie vermutlich nie wieder.“ Ist Christian Hohl an diesem Abend vor lauter Verzweiflung in die kalte Donau gesprungen? Es wäre zumindest eine Erklärung dafür, dass bisher kein Leichnam gefunden wurde. Doch sein nahes Umfeld will daran überhaupt nicht glauben.