Verliebt in die falsche Frau: Der Vermisstenfall Hubert Schmied

Abgesehen von der Familie, die nicht sonderlich erfreut darüber war, stieß dies vor allem jenen Leuten bitter auf, die Geld mit Gabi verdienten.

Da gab es einerseits ihre zwei ungarischen Zuhälter, die Gabi als junge Frau nach Österreich geschickt haben. Sie kamen einmal im Monat in die Steiermark, um das Geld abzukassieren und Erzählungen aus dem damaligen Milieu zufolge, wären dies zwei äußerst brutale Männer gewesen. Sie hätten die Frauen geschlagen, wenn das Geld zu wenig war und folglich Morddrohungen gegen sie oder ihre Kinder ausgesprochen. Die Prostituierten hätten jedes Mal große Angst gehabt, wenn die beiden Ungarn kamen.

Und da gab es andererseits den Dreamland-Besitzer Josef Meinbacher*, der einem Besuch - allerdings ohne jegliche Aufzeichnungen - zugestimmt hat. Er führt das ehemalige Dreamland heute noch, nur eben jetzt als Frühstückspension. 16 Jahre nach dem Verschwinden öffnet ein wohlgenährter Mann in Jogginghose die Türe. “Ich weiß zum Verschwinden des Husch überhaupt nichts ”, sagt Meinbacher mit tiefer, rauchiger Stimme und führt und in den Raum am Ende des Ganges.

Es ist der Barbereich des ehemaligen Dreamlands. Einige Ecken sind erneuert worden, aber man kann sich gut vorstellen, wie es hier einmal war. Eine Neon-Lichterkette schlängelt sich heute noch an einer verspiegelten Säule bis zur Decke des Raumes hinauf.

Die Ermittler haben Meinbacher in all den Jahren ziemlich in die Mangel genommen, aber nie etwas aus ihm herausbekommen. Und auch heute sagt er kaum etwas. Nach seiner Einschätzung dem KURIER gegenüber sei Husch in Spanien, “der lebt sicher noch”.

Zudem beharrt Meinbacher darauf, dass Husch “linke Geschäfte gedreht hat”, konkreter will er sich nicht äußern. Angesprochen auf Hubert Schmieds Versuche, Gabi freizukaufen, winkt Meinbacher sofort ab. Das habe nichts mit seinem Verschwinden zu tun und er kontert sofort mit einer Gegenfrage: “Was sagt denn Gabi dazu?” Die Ungarn will er nie gesehen haben und mit denen hätte er auch nie etwas zu tun gehabt. Und ob die beiden etwas mit Hubert Schmieds Verschwinden zu tun haben, wisse er nicht.

Geheimnisse und Lügen

16 Jahre nach Hubert Schmieds Verschwinden ist Gabi eine gebrochen Frau. Sie lebt mittlerweile in einem anderen Bundesland und arbeitet an einem Würstelstand. Die Prostitution hat sie hinter sich gelassen. Depressionen, Angst und Panikattacken bestimmen heute ihr Leben. In einem Telefonat mit dem KURIER erklärt sie, dass ihr heute erwachsener Sohn nichts von ihrem früheren Beruf weiß und dass sie daher nichts sagen möchte. Auch nicht anonym.

Fakt ist: Gabi hat sich in den zahlreichen Vernehmungen seit dem Verschwinden des Husch ständig widersprochen und auch gelogen. Die Ermittler staunten etwa nicht schlecht als sie schließlich herausgefunden hatten, dass Gabi und Josef Meinbacher ebenso eine Liaison miteinander hatten. Diese dauerte von 2003 bis 2006 und hat sich zeitlich mit jener von Husch und Gabi überschnitten. Diesen Teil der Geschichte hatten die beide sehr lange vor den Ermittlern verschwiegen.