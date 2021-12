Der rätselhafte Tod des "Baron" Weigert

Zumindest einmal dürfte Weigert mit einer Bekanntschaft in Wien schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weigert saß mit einem Bekannten in einem Szenelokal, als ein junger Tscheche eintrat. "Der hat mich ausgeraubt", sagte Weigert seinem Gegenüber. Doch Anzeige wollte er keine erstatten.

Die Lokale, in denen sich Weigert aufhielt, gibt es heute nicht mehr. Doch der Pensionist fuhr auch ins Ausland, um junge Männer kennenzulernen. Konkret nach Budapest. Und auch dort geriet er zumindest zwei Mal an die Falschen.

Überfallen

"Er war drei Mal in Ungarn. Einmal haben sie ihm das Ketterl seiner Mutter gestohlen. Daran erinnere ich mich noch genau, weil er damals hergekommen ist und geweint hat. Und beim zweiten Mal ist er in der Nacht vor meiner Tür gestanden...", schildert Frau N. Die resolute Dame sitzt am Wohnzimmertisch ihres Hauses in Forchtenstein, Burgenland, und streichelt ihre Katze.

Frau N., sie will anonym bleiben, kannte Kurt Weigert über Jahrzehnte. Weigert hatte sich mit seinem Ersparten ein Haus in Forchtenstein bauen lassen. In der Pension zog er fix ins Burgenland. Mit Frau N., die nur wenige Häuser entfernt wohnt, verstand er sich gut. "Ich hab immer zu meinem Mann gesagt: Wenn du dich von mir scheiden lässt, dann heirate ich den Kurti", lacht sie. "Mit dem konntest du durch dick und dünn gehen."

Die Frau hatte einen Ersatzschlüssel für Weigerts Haus. Und eines Nachts stand Weigert vor ihrem Haus. "Es war eine heiße Nacht, ich hatte das Schlafzimmerfenster offen. Und gegen 4 Uhr Früh habe ich ihn auf- und abgehen gehört... er hatte immer Eisen an den Sohlen", erinnert sie sich. "Kurti? Was machst denn da?", schrie sie zu ihm hinunter.

"Bitte gib mir den Schlüssel, ich bin total fertig. Ich komme aus Ungarn, aber ich erzähl es dir dann, wenn ich dir wieder den Schlüssel bringe", sagte Weigert zu Frau N. Er habe völlig verwirrt gewirkt, erschrocken.