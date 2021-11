Das Gold von Afrika: Der Fall Willi Klinger

Es ist die Nacht auf den 6. Februar 2016, als der 53-jährige Österreicher Willy Klinger in seiner Wohnung in Dakar im Senegal mit 23 Messerstichen ermordet wird. Das Motiv für die Bluttat liegt im Dunkeln, weist aber zu einer Goldmine in Guinea, die Klinger gemanagt hat. Wer hatte ein Interesse an seinem Tod? Und vor allem: Warum?

Ihr findet die Folge gleich hier im Webplayer, bei Apple Podcasts oder Spotify und überall sonst, wo ihr Podcasts hören könnt.