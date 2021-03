Auftragsmord im Friseursalon: Der Fall Arnold Schmidt

Die Ermittlungen führen in Richtung Serbien. Mehrere Faktoren sprechen dafür. Zum einen handelte es sich bei der Tatwaffe um eine Zastava – eine serbische Pistole. Der schwarz gekleidete Täter war außerdem nicht maskiert. „Er musste sich also keine Sorgen machen, dass er hier erkannt wird“, schließt Fischer daraus.

Die Beschreibung könnte auch auf einen serbischen Staatsbürger passen: 40 bis 50 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, dunklerer Teint, dicke Augenbrauen. Bekannt ist zudem, dass der Täter einen ausländischen Akzent hatte.

Nach den Schüssen übermittelte der Mann Arnold Schmidt eine kurze Botschaft – was genau, ist allerdings unklar. Danach verließ er ohne Hektik das Geschäft und tauchte unter. Die Beschreibungen der anwesenden Frauen waren leider nicht zielführend - sie waren zu unterschiedlich.

Schmidt dürfte im Vorfeld der Tat beobachtet worden sein. „Meiner Mutter hat er erzählt, dass er sich im Geschäft beobachtet fühlt“, sagt Isabella Glasl, eine gute Freundin des Mordopfers. Konkrete Angaben machte Schmidt keine.

Beobachtet

Doch Glasl selbst – sie war eine Nachbarin von Arnold Schmidt in Wien-Essling – machte ebenfalls eine verdächtige Beobachtung. „Zwei Wochen vor dem Mord ist ein Mann die Gasse entlang gegangen und hat ständig auf die Dachgeschoß-Wohnung von Arnold geschaut. Er war so abgelenkt, dass er irrtümlich in mein Auto einsteigen wollte.“ Glasl saß gerade am Fahrersitz und reagierte perplex: „Hallo? Was ist?“ „Er hat sich entschuldigt, mit einem Akzent, und ist zwei, drei Autos weiter vorne eingestiegen und weggefahren.“

Warum ihr Freund sterben musste, ist ihr ein Rätsel. „Für mich war er ein Teddybär. Sehr sensibel. Und sein Spruch war immer: ,Alles wird gut.'“