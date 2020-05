Dunkle Spuren: Die Nacht, in der Brigitte Friedrich starb

Doch eine heiße Spur hatte die Polizei noch: den anonymen Anrufer. Die Ermittler spielten die Aufnahme des Notrufs Ex-Mann Helmut Friedrich vor. „Na klar hab ich den erkannt“, erinnert er sich. „Der war ja auch ein Stammgast.“

Und auch dieser Mann lebte im Haus 123. Ein neuer Hoffnungsschimmer. Eine neue Ernüchterung. „Er wollte Zigaretten kaufen und hat gesehen, dass das Lokal offen ist. Da hat er die Leiche von Frau Friedrich gefunden“, schildert Fischer. Der psychisch kranke Mann lief zur nächsten Telefonzelle und alarmierte die Rettung. Anonym. Er war in Panik. Doch als Täter kam auch er nicht in Frage: Die DNA passte nicht.

Massenhaft DNA-Tests

Die Ermittler bohrten weiter. Schritt für Schritt. Sie befragten die Familie. Sie befragten Stammgäste. Und sie nahmen DNA-Proben. „In der ersten Charge haben wir rund 130, 140 männliche Personen überprüft. Später noch einmal 150. Doch der Spurensetzer war nicht dabei“, erklärt Fischer.

Auch Stammgast Klaus Diensthuber musste zum DNA-Abgleich. „Aber zuerst musste ich gleich das Leiberl in die Höhe schieben. Sie haben geschaut, ob ich irgendwelche Verletzungen habe“, erzählt er. Diensthuber war oft mit seiner Lebensgefährtin in dem Lokal zu Gast. So auch in der Tatnacht. „Es war nichts Besonderes. Wir haben uns noch gefreut, dass am nächsten Tag Freitag ist. Wir sind mit der Familie B. zusammengesessen und sind dann um 11 Uhr nach Hause gegangen.“