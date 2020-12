Der Mörder von Maria Macvan wartete am Zaun

Der Schrei hallte 20, 30 Sekunden lang durch die Gasse. Dann war es still. Totenstill.

Stunden später an diesem 10. Juni 1998 betrat Margit W. das Haus ihrer Mutter in der Andreas-Toifl-Gasse in Laxenburg, NÖ. Sie wollte ihr bei den Gartenarbeiten helfen - wie ausgemacht. Die Türen waren offen, ein Schlapfen der Mutter stand vor der Eingangstür. "Dann hab' ich sie liegen gesehen im Wohnzimmer. Und überall war Blut", erinnert sich Margit W.

Ihre 79-jährige Mutter Maria Macvan war erstochen worden. Vier Stiche in die Brust werden später bei der Obduktion festgestellt. Dazu Blutergüsse an den Armen, im Halsbereich, im Gesicht.

Ein tragischer Zufall?

Wer hat Maria Macvan das angetan? Und warum? "Für uns hat es so ausgesehen, dass es sich offensichtlich um einen Einschleichdieb gehandelt hat, der eine Gelegenheit abgewartet hat, um auf das Grundstück zu kommen. So, wie die Spurenlage war, dürfte die Frau Macvan den Täter beim Durchsuchen oder beim Betreten der Wohnung überrascht haben und es ist in weiterer Folge zu der Auseinandersetzung, zu der Tötungshandlung gekommen" sagt Hannes Fellner. Er war damals selbst als Ermittler am Tatort. Mittlerweile leitet er die Mordabteilung im Landeskriminalamt Niederösterreich.