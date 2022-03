14.300 Flüchtlinge registriert

Spenden und ehrenamtliches Engagement haben in Österreich eine lange Tradition – und gerade jetzt, während des Ukraine-Krieges, sei die Hilfsbereitschaft überwältigend, heißt es bei der Volkshilfe. An Kleidung, die besonders gerne gespendet wird, habe man mittlerweile sogar zu viel.

Auf die Hilfsbereitschaft allein dürfe man sich auf Dauer aber nicht verlassen, sagt Volkshilfe-Chef Erich Fenninger. Die Regierung müsse etwa bei der Beschaffung von Quartieren und bei der Registrierung von Flüchtlingen Tempo machen. „Momentan ist der Zustrom noch im Rahmen, aber die Regierung muss sich darauf vorbereiten, dass bald noch viel mehr Menschen kommen.“

Bislang haben sich bundesweit rund 14.300 Flüchtlinge registrieren lassen, Prognosen gehen von bis zu 200.000 aus.

Fenninger fordert zudem, dass nach der Erhöhung des Tagsatzes für Erwachsene (von 21 auf 25 Euro) auch der Tagsatz für unbegleitete Minderjährige in der Grundversorgung erhöht wird. Dieser beträgt derzeit 95 Euro. Zum Vergleich: Die Kinder- und Jugendhilfe erhält 200 bis 250 Euro für (einheimische) Kinder in ihrer Obsorge.

Regierung verdoppelt Spenden

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) erklärte am Rande seines Besuchs in Innsbruck am Montag: „Die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden funktioniert super.“

Die Hauptaufgabe der Bundesregierung sei derzeit, die Hilfsbereitschaft zu koordinieren. Dafür ist seit Kurzem Michael Takács, stellvertretender Kabinettschef von Innenminister Gerhard Karner, zuständig.

Hilfsorganisationen können sich dort melden, wenn es Engpässe bei Hilfsgütern gibt, und der Bund unterstützt sie auch mit Geld: Private Spenden, die bis Ostern bei „Nachbar in Not“ eingehen, werden von der Regierung verdoppelt. Dazu zählen etwa jene 800.000 Euro, die das Benefizkonzert am Wochenende in Wien eingespielt hat.