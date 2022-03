Flüchtlingskoordinator: „Kein Flüchtling darf auf der Straße schlafen“

Die Empathie für Flüchtlinge war 2015 anfangs sehr groß, dann kippte die Stimmung. Was werden Sie unternehmen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt?

Die Stimmung kann trotz der phänomenalen Hilfsbereitschaft in Österreich immer kippen. Aber was ist 2015 passiert? Es sind Tausende Flüchtlinge über die Grenze gegangen. Man hat Bilder gesehen, wo Polizisten in Spielfeld versuchten, die Flüchtlinge an der Grenze aufzuhalten, was aber gescheitert ist. Das wirkt sich auf die Stimmungslage aus. Zu den Personengruppen, die damals kamen, hatte man nicht wirklich einen Bezug. Das ist jetzt anders. Die Männer kämpfen für ihre Heimat. Frauen, Kinder und Gebrechliche werden in Sicherheit gebracht. Es ist für mich ein kolossaler Schritt, sich von seinen Liebsten zu trennen und nicht zu wissen, ob man sich wiedersieht. Auch wenn ich 1993 in Kurdistan war, kann ich dieses Gefühl nicht einmal im Ansatz nachvollziehen. Diese Männer gehen bewusst in die Kampfzone und sind damit Ziele der Russen.

Es gibt einen Polizisten, der durch die Flüchtlingskrise 2015 sehr bekannt wurde. Das ist Hans Peter Doskozil. Haben Sie auch politische Ambitionen?

Die habe ich definitiv nicht.