Österreichisches Krisenteam auf heikler Mission in Moldau

Die Sicherheitslage in Moldau, dem Nachbarland der Ukraine, dürfte sich jedenfalls zunehmenden verschärfen. „Die Lage in der Ukraine hat sich deutlich zugespitzt. Und auch die Nachbarländer leiden unter den Folgen des sinnlosen Angriffskrieges. Der Einsatz und die Unterstützung durch unser Krisenteam in derartig kritischen Stunden, hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt und ist selbstverständlich“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Was die Spezialisten für heikle Einsätze in Moldau genau machen, erklärt Detlef Polay, Leiter des Cobra-Standorts in Wien und Teil des besagten KUT-Teams. „Unsere Aufgabe besteht – wie auch in der Ukraine – darin, die Botschaft zu unterstützten. Sei es bei der Aufrechterhaltung der Kommunikation, bei der Organisation von Sammelpunkten oder der Festlegung von einer möglichen Fluchtroute.“

Cobra, Jagdkommando, Außenministerium

Ebenso an Bord sind ein weiterer Kollege des Sondereinsatzkommandos Cobra, drei Männer des Bundesheeres (zwei davon vom Jagdkommando), und mehrere Mitarbeiter des Außenministeriums. Darunter offenbar ein ehemaliger Botschafter, der für die Mission extra aus dem Ruhestand zurückgeholt worden sein soll.

„Die Angehörigen des Einsatzkommandos Cobra sind für die Aufgaben in den Krisenunterstützungsteams speziell ausgebildet, ausgerüstet und geschult. Die Teams haben sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten bei vielen Krisensituationen im Ausland bewährt und vor Ort schwierige Aufgaben erfolgreich gemeistert“, erklärt auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Krisenerprobter Experte

Mit Detlef Polay entsendet das Innenministerium einen ihrer krisenerprobtesten Mitarbeiter. Der Burgenländer stand erstmals im Jahr 1999 während der Jugoslawien-Krise in Albanien im Einsatz. Es folgten Einsätze zum Schutz von Österreichern im Zuge des Arabischen Frühlings in Ägypten, im Jemen oder während der Karikaturenkrise in Teheran. „Bei dem Einsatz in Teheran wurde die Botschaft mit Molotowcocktails beworfen“, erinnert sich der Cobra-Mann zurück.

Welche Eigenschaften man für Missionen dieser Art mitbringen muss? Die Antwort des Wiener Cobra-Chefs kommt schnell: „Ruhe, Hausverstand, vorausschauendes Denken und die Einstellung, sich für keine Arbeit zu schade zu sein“, sagt Polay.