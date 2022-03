Jetzt live auf KURIER.at: Das Ukraine-Benefizkonzert im Happel-Stadion

Sämtliche Einnahmen des ausverkauften Konzerts gehen an die Volkshilfe und "Nachbar in Not". Im Anschluss an das Konzert widmet sich ORF 1 dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und zeigt um 23.40 Uhr die Satire "Diener des Volkes", in welcher die Hauptrolle spielte. Zur Einordnung steht zuvor ab 23.05 Uhr ein Expertentalk am Programm.