Wurde der russische Verteidigungsminister vergiftet?

Doch angeblich ist Putin nun auf Distanz zu seinem Reisepartner Schoigu, der der russischen Armee seit zehn Jahren vorsteht. Das von Newslin in die Welt gesetzte Gerücht besagt, dass Schoigu Opfer eines (Gift?)Anschlags geworden und nach seinem Herzinfarkt ein Pflegefall sei.

Auch US-Geheimdienste berichteten in den letzten Wochen, dass sich das Verhältnis zwischen Kreml-Chef Putin und Schoigu verschlechtert habe, nachdem der russische Präsident von den hohen Verlusten in der Ukraine erfahren hatte. Auch gab es in der Vergangenheit bereits Berichte zu einem angeblichen Herzinfarkt und Spekulationen zum Gesundheitszustand des 66-jährigen Schoigu.

Keine öffentlichen Auftritte

Schoigu ist seit Beginn des Krieges so gut wie nie in der Öffentlichkeit aufgetreten. Kremlsprecher Dimitri Peskow hatte dazu erklärt, dass er einfach so viel Arbeit hätte. Zuletzt wurde er in einem Video gezeigt, sprach dabei aber kein Wort. Daher wird spekuliert, dass das Video bereits älter ist.

Allgemein scheint der Kreml derzeit die Reihen seiner hohen Militärs zu bereinigen. So sollen laut Newslin in den letzten Tagen zwanzig ranghohe Generäle der russischen Armee verhaftet worden sein. Ihnen werde vorgeworfen, insgesamt bis zu zehn Milliarden Dollar veruntreut zu haben, die für die Invasion der Ukraine geplant waren, berichtet die „Daily Mail“.

Das wiederum würde die extrem schlechte Ausrüstung vieler russischer Einheiten in der Ukraine erklären. Sollten sich die Behauptungen des Unternehmers Newslin bewahrheiten, würde dies wohl eine bestehende Kluft zwischen Putin und den Führungskräften von Militär und Geheimdienst bestätigen.