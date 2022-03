Der schwierige Weg zur Unabhängigkeit von Gas und Öl

„Wir sind im Bezirk Mödling jetzt auf der Suche nach einem zusätzlichen Standort, den wir brauchen, um das Netz zu erweitern, weil wir an Grenzen stoßen. Der Bedarf steigt von Woche zu Woche und wir sind mit der Naturwärme an einem Endpunkt angelangt“, bedauert Zach. „Alles was wir zusätzlich liefern, stammt aus Gaskesseln. Daher hat die Entscheidung in Biedermannsdorf auch zu einem höheren Bedarf an Erdgas und zusätzlichem CO 2 -Ausstoß geführt.“

Man suche nun „einen alternativen Standort in einer Gemeinde, der Klimaschutz ein wichtiges Anliegen ist. Ich glaube, dass vielen Menschen jetzt bewusst wird, dass der Weg in Richtung erneuerbare Energien gehen muss. In den letzten Wochen gibt es da ein eindeutiges Signal.“