Pkw-Lenker erfasste Siebenjährigen mit Seitenspiegel und flüchtete

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall Montagmittag. Das aus dem Bezirk Korneuburg stammende Kind dürfte zwischen zwei parkenden Autos hervorgeschaut haben und wurde dabei vom Seitenspiegel des vorbeifahrenden Kfz am Kopf erwischt. Der Lenker hielt nicht an, Angehörige des Siebenjährigen setzten die Rettungskette in Gang.

Beamte der Polizeiinspektion Korneuburg fanden an Ort und Stelle Reste eines roten Pkw-Seitenspiegels. Diese wurden am Dienstag dem Wagen des 74-jährigen Einheimischen zugeordnet. Der Niederösterreicher wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.