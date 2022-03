Alarm im Spital: „Das Personal ist am Limit des Zumutbaren“

„Diese Pandemie ist nicht vorbei“, sagt Primar Ojan Assadian. Der ärztliche Leiter des Krankenhauses Wiener Neustadt weiß, wovon er spricht. Nicht nur aufgrund seiner Spezialausbildung als Infektiologe, sondern vor allem weil ihn die praktischen Auswirkungen der jüngsten Welle an Erkrankungen täglich vor Personalprobleme stellen.

Rund 90 Mitarbeiter des Hauses sind aktuell nicht im Dienst, weil sie an Covid erkrankt oder als Kontaktpersonen in Quarantäne sind. Weitere 90 befinden sich aus anderen Gründen im Krankenstand. In der gesamten Thermenregion sind es aktuell rund 1.200 Mitarbeiter. „Das Personal ist am absoluten Limit des Zumutbaren. Nur dank des großen Einsatzes aller Mitarbeiter können wir die Versorgung der Patienten noch garantieren“, stellte Assadian im Rahmen einer Presseerklärung am Montag klar.