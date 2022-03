Hilferuf aus dem Uni-Klinikum in St. Pölten: "Wir können nicht mehr"

Bereits geprüft werden von Landesgesundheitsagentur und Landessanitätsdirektion Änderungen bei den Corona-Regeln für das Gesundheitspersonal. Geplant ist für das gesamte Bundesland, völlig symptomlose positive Mitarbeiter weiterhin in der Arbeit auf Corona-Stationen zu belassen oder bereits abgesonderte Beschäftigte in der Freitestung nicht bei einem Ct-Wert von 30, sondern schon bei 25 wieder in den Dienst zu stellen. Eine Entscheidung steht aber noch aus.