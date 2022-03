Verfolgungsjagd in St. Pölten: Polizei schnappte Einbrecher

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Auf frischer Tat ertappte ein St. Pöltner Mitte Februar einen Einbrecher, als dieser kurz vor Mitternacht gerade seine vier Autoreifen aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses stehlen wollte. Der Täter ergriff daraufhin in seinem Auto die Flucht. Der Reifenbesitzer nahm aber umgehend die Verfolgung auf und gab der Polizei laufend den Standort des Flüchtenden durch.

Die Beamten konnten daraufhin den Täter - ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld - im Ortsgebiet von Phyra (Bezirk St. Pölten Land) festnehmen, wie die Landespolizeidirektion NÖ am Montag berichtete.

20 Einbrüche geklärt

Im Zuge der Festnahme konnte im Fahrzeug des Tatverdächtigen neben Suchtgift in Form von Speed und Crystal Meth auch Diebesgut und Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Durch weitere Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos St. Pölten konnten daraufhin 20 Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile im Stadtgebiet von St. Pölten sowie in den Bezirken Melk und St. Pölten geklärt werden. Gestohlen wurden zumeist elektronische Geräte und Werkzeug, die Schadenssumme beläuft sich insgesamt auf 20.000 Euro. Ein Großteil der Kellerabteile war mit Vorhängeschlössern versperrt.

Teile des sichergestellten Diebesgut konnten noch keinen strafbaren Handlungen zugeordnet werden. Mögliche Opfer werden gebeten, mit den Ermittlern des Stadtpolizeikommandos St. Pölten (Telefonnummer 059133-35-3333) Kontakt aufzunehmen. Folgende Gegenstände konnte nicht zugeordnet werden: