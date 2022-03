Von Raketen und Bomben in Brand geschossene Hochhäuser, viele eingeschlossene oder verschüttete Verletzte und Tote in den zerfetzten Ruinen. Die unvorstellbaren Anforderungen an die Feuerwehren in den vom Krieg betroffenen ukrainischen Städten fordern die Menschen und das Material. Auf ein Hilfeersuchen um nahezu alle gängigen Einsatz-, Lösch- und Bergegeräte der ukrainischen Feuerwehren reagieren, so wie auch in anderen Bundesländern, zahlreiche niederösterreichische Feuerwehren.

Aufruf

Die Feuerwehr Amstetten hat auf den Aufruf des NÖ Landesfeuerwehrkommandos reagiert und sammelt derzeit Feuerwehr-Ausrüstung aus der Region, um die ukrainischen Kameraden zu unterstützen. „Mehrere Feuerwehren haben bewährte Ausrüstungsgegenstände wie Leitern, Helme, Overalls, Schläuche oder Stiefel zur Verfügung gestellt. Das Material ist in Top-Zustand, wurde aber teilweise durch moderneres ersetzt bzw. musste aufgrund von Richtlinien ausgeschieden werden.

In der Ukraine wird man diese Lieferung aber gut brauchen können“, sind sich Amstettens Feuerwehr-Kommandant Andreas Dattinger und Amstettens Abschnittskommandant-Stv. Christoph Stockinger, dessen FF Edla-Boxhofen sich ebenfalls beteiligt, sicher. Erschüttert zeigt man sich, wie beherzt ukrainische Feuerwehrleute die von den Russen verursachten Brände nach Bombenangriffen löschen.