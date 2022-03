Ursache für Lawinenunglück erhoben: „Es war ein extremes Pech“

Es war ein tragisches Unglück, bei dem am Freitag am Ötscher (Bezirk Scheibbs) in Niederösterreich drei Männer starben und einer schwer verletzt wurde. Eine Schneebrettlawine hatte die vier Tourengeher, die mit Steigeisen die Juckfidelplan emporstiegen, verschüttet – der KURIER berichtete. Am Wochenende waren Mitarbeiter der Alpinpolizei sowie des Lawinenwarndienstes NÖ vor Ort, um die Unfallursache zu klären. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums war dafür im Einsatz.