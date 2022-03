Niederösterreich: Fahrer rasten mit 238 und 235 km/h auf A4

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Zwei rumänische Raser sind am Dienstag auf der Ostautobahn (A 4) bei Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) erwischt worden. Ein 37-Jähriger fuhr laut Aussendung der Polizei mittags mit 238 km/h Richtung Ungarn. Ebenfalls von einer Zivilstreife angehalten wurde am Nachmittag ein 29-Jähriger, der mit Tempo 235 unterwegs war. Von beiden Pkw-Lenkern wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Sie werden aufgrund von Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.