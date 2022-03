Neuer Glanz für die ehemalige Synagoge in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Sie kamen in der Nacht auf den 10. November 1938. Angehörige der SS und der SA drangen in die Synagoge in der Dr.-Karl-Renner-Promenade ein, zerschlugen Fenster und legten ein Feuer. Die Reichspogromnacht hatte auch St. Pölten erfasst, Mitglieder der jüdischen Gemeinde konnten die Flammen aber rasch löschen.

Doch nur Stunden später standen wieder Nationalsozialisten vor den Toren der Synagoge. Kurze Zeit später brannten Bücher, Wasserleitungsrohre hingen aus der Wand, ein paar Männer hatten die Kuppel erklommen und den Davidstern aus der Verankerung gerissen. Sieben Jahre später wurde das Gebäude bei Bombenangriffen weiter schwer beschädigt.