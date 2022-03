So viele Kinder starten in St. Pölten ins neue Kindergartenjahr

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

341 Kinder wurden für das Kindergartenjahr 2022/23 in St. Pölten angemeldet und alle von ihnen haben laut Rathaus einen Kindergartenplatz zugeteilt bekommen. Für sie beginnt im Herbst ein neuer Lebensabschnitt.

Nicht nur Wunschkindergärten

In St. Pölten ist jedem Kind ab 2,5 Jahren ein Kindergartenplatz garantiert. Das wird durch die regelmäßige Erweiterung der Kindergärten durch zusätzliche Gruppen möglich. So konnten auch heuer allen 341 angemeldeten Kinder ein Platz zugewiesen werden. Im Stadtgebiet sind sogar noch 230 Plätze frei.

Nicht in allen Fällen werden die Kinder den Wunschkindergärten zugeteilt, jedoch in den meisten: „In St. Pölten bekommt jedes Kind einen Kindergartenplatz. In den meisten Fällen kann ein Platz im Wunschkindergarten organisiert werden. Wie überall, gibt es auch bei den Kindergärten sehr beliebte Standorte und welche mit weniger Anmeldungen, was dazu führt, dass jedes Jahr eine Hand voll der städtischen Kindergärten ‚überbucht‘ sind und somit der nächstgelegene Kindergarten als Alternative herangezogen wird. Die städtische Schulverwaltung führt die Zuteilung der Kinder unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Lebens- und Wohnsituation durch“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler.

Das Amt der NÖ Landesregierung kann auch Gruppenaufstockungen genehmigen, um Kinder doch noch im gewünschten Kindergarten unterzubringen. Diese Fälle werden jedoch immer individuell beurteilt.

Kindergartenkinder werden jünger

Laut dem Leiter der städtischen Schulverwaltung Andreas Schmidt werden die Kindergartenkinder immer jünger. „Besonders hervorzuheben ist, dass der Anteil der unter Dreijährigen in den Kindergärten stetig wächst und im kommenden Kindergartenjahr bereits 67 Prozent der Kinder die in den Kindergarten anfangen das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das fordert natürlich auch die KindergartenpädagogInnen, denn je jünger das Kind, umso höher ist meist der Betreuungsaufwand“, so Schmidt.

Aktuell stehen für das kommende Kindergartenjahr noch 230 Plätze zur Verfügung. Davon sind 58 Plätze für Kinder unter drei Jahren vorgesehen. Besonders viele Plätze gibt es noch in den Kindergärten Schwaighof (32), Stattersdorf (32), Pernerstorferplatz (31) und Wiesnergasse (38).