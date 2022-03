Erstes E-Taxiunternehmen startet in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Leon Straub ist seit sechs Jahren als Taxifahrer in St. Pölten unterwegs. Nun startet er sein eigenes Taxiunternehmen. Dabei setzt er mit einem Tesla Model 3 auf E-Mobilität.

Zukunftsinvestition

St. Pöltens jüngster Taxiunternehmer will damit einen persönlichen Unterschied machen: „Ich will damit einen Beitrag zu Klimaschutz und Lebensqualität in St. Pölten leisten“, sagt Straub. Zwar sei der Tesla Model 3 wesentlich teurer als ein konventionlelles Verbrennerfahrzeug gewesen, Jungunternehmer Straub sieht darin jedoch eine Investititon in die Zukunft. „Was in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Graz längst selbstverständlich ist, will ich jetzt auch in St. Pölten ermöglichen: komfortable E-Mobilität zum einheitlichen Taxitarif.“

Künftig soll das erste St. Pöltner E-Taxi werktags zwischen 6 und 18 Uhr unterwegs sein. An Wochenende und in der Nacht kann es telefonisch unter 0660-1503050 gebucht werden.