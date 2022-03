Riesenärger um Verkehrschaos bei Corona-Teststation in St. Pölten

Die Massen an Autos haben aber auch massive Auswirkungen auf die Verkehrssituation in der Landeshauptstadt. Staus und Verkehrsbehinderungen sind an der Tagesordnung. So muss die Buslinie 7 seit 7. März umgeleitet werden. Immer wieder rückt auch die Polizei aus, um die Herzogenburger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts offen zu halten.