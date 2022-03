Zehn Autos aufgebockt, Reifen gestohlen: Dreister Diebstahl in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Böse Überraschung für den Besitzer eines Autohauses in der Kremser Landstraße in St. Pölten. Unbekannte hatten in der Nacht auf den 19. März zehn Autos mit Ziegelsteinen aufgebockt und all deren, zumeist neuwertigen, Reifen gestohlen.

Schadenssumme

Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos St. Pölten hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise werden unter 059133-35-3333 erbeten.