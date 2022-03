Heimrauchmelder bewahrte Nagetier in St. Pölten vor Tod

"Beim vorsichtigen Öffnen der Wohnungstür stieß den Einsatzkräften beißender Brandgeruch in die Nase", so die FF St. Pölten-Wagram. Ein Papiersackerl samt Gebäck hatte neben einer eingeschalteten Herdplatte laut FF "wie durch ein Wunder" nicht zu brennen begonnen.

Nagetier gerettet

"Dem Heimrauchmelder und der damit ausgelösten Rettungskette ist es wohl zu verdanken, dass sich am Ende des Feuerwehreinsatzes ein in der Wohnung befindliches Nagetier wohlauf in seinem Käfig befunden hat", so die Feuerwehr.

Dies war bereits der zweite Brandeinsatz zu dem die FF St. Pölten-Wagram Donnerstagnacht ausrücken musste. Gegen 23 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage im Sportzentrum NÖ ausgelöst. Der KURIER berichtete: