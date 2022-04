Viktor Medwedtschuk, der engste Verbündete Putins in der Ukraine

Als Viktor Medwedtschuk am Dienstag vom ukrainischen Geheimdienst SBU festgenommen wurde, trug er eine ukrainische Uniform. Zur Tarnung, als "Soldat" und "Patriot", giftete Präsident Wolodimir Selenskij: "Ich schlage der Russischen Föderation vor, ihren Jungen gegen unsere Jungen und Mädchen in russischer Gefangenschaft auszutauschen."

Der 67-jährige Politiker und Oligarch Medwedtschuk gilt als engster Verbündeter von Kremlchef Wladimir Putin in der Ukraine. Beobachter bezeichnen ihn als Schlüsselfigur der zeitgenössischen Ukraine: Er war einer der wenigen pro-russischen Politiker in der Ukraine, die auch nach dem Euromaidan 2014 und einer Hinwendung der Ukraine in Richtung Westen, seinen Einfluss behalten konnten. Ihm werden in Kiew Hochverrat und Unterschlagung vorgeworfen. Er hatte sich kurz vor Ausbruch des Krieges im Februar aus seinem, bereits fast einjährigem, Hausarrest abgesetzt.