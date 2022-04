Warum Russlands Außenminister sein Sinn für Luxus in die Quere kommt

Die 50-Jährige begleitet ihn seit vielen Jahren auf seinen dienstlichen Auslandsreisen. Die ehemalige Schauspielerin ist seit einigen Jahren Mitarbeiterin im russischen Außenministerium und hat es dort zu beachtlichem Wohlstand gebracht. So soll ihr nicht nur die auf mehr als fünf Millionen Euro geschätzte Wohnung in London gehören, sondern auch eine stattliche Sammlung an Luxusautos, eine Jacht und vieles mehr.

Bestes Tuch für Maßanzüge

Die Londoner Wohnung soll auch Lawrow quasi als zweiter Wohnsitz gedient haben. Schließlich schätzt der Mann, der viele Jahre im diplomatischen Einsatz im Westen – etwa in New York – verbracht hat, einen eleganten Lebensstil. So gilt er als Liebhaber von Maßanzügen aus feinstem Tuch und soll die vorzugsweise in London anfertigen lassen.