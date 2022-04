Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat seinen Landsleuten für 50 Tage Widerstand gegen Russland gedankt. "Gott sei Dank, den Streitkräften der Ukraine und unserem Volk - wir haben den größten Teil unseres Landes verteidigt", sagte Selenskij anlässlich des 50. Tages seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in einer am Donnerstagabend auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft.

"50 Tage unserer Verteidigung sind eine Leistung. Eine Leistung von Millionen von Ukrainern", so der Präsident.