Ukrainische Piloten bitten: "Kauf mir einen Kampfjet"

Haus mit Leichen in die Luft gesprengt

In einem Dorf der sĂŒdukrainischen Region Cherson wurden nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft unterdessen sieben Menschen von russischen Soldaten erschossen. Die sechs MĂ€nner und eine Frau seien am Dienstag in einem Haus des Dorfes Prawdyne getötet worden, hieß es in der ErklĂ€rung weiter. Anschließend hĂ€tten "die Besatzer das Haus mit den Leichen in die Luft gesprengt", um ihre Tat zu vertuschen.

In der sĂŒdostukrainischen Großstadt Dnipro wurden die Leichen von mehr als 1.500 russischen Soldaten von den Behörden geborgen. Sie seien in insgesamt vier verschiedene Leichenhallen gebracht worden, sagte der Vize-BĂŒrgermeister der Industriestadt, Mychajlo Lyssenko, dem US-finanzierten Fernsehsender Nastojaschtscheje Wremja am Mittwoch. Er forderte russische MĂŒtter auf, ihre toten Söhne abzuholen. "Ich möchte sie nicht in MassengrĂ€bern beerdigen. Ich möchte sie nicht einĂ€schern", meinte Lyssenko. "Wir sind keine Unmenschen."