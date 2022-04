Wie Putin sich leise Belarus einverleibt

Seither musste er alle Brücken in den Westen abbrechen – und herrscht brutaler als je zuvor. So brutal, dass Regimegegner sich vor Gericht aus Verzweiflung mit einem Kuli die Kehle aufgeschlitzt haben sollen. Denn die Zivilgesellschaft ist bei Weitem nicht so apathisch wie in Russland: Lukaschenkos Unterstützungsrate liegt – optimistisch geschätzt– bei nur 30 Prozent, für einen Kriegseintritt wären nur drei Prozent.

Deshalb beteiligen sich die belarussischen Truppen – entgegen Putins Wunsch – auch nicht am Krieg. Dazu kommen Sabotageakte der belarussischen Bevölkerung, die Bahntrassen demontieren oder Truppenbewegungen an die ukrainische Armee weitergeben.

Putin erhöht darum den Druck auf Lukaschenko stetig. Am Dienstag sagte er nonchalant: Russland, Belarus und die Ukraine seien ja „drei Teile eines einigen Volks“. Das kann man auch als Drohung für mehr Unterstützung auffassen: Ähnlich hat er auch die Invasion in die Ukraine argumentiert.