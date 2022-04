Slowakischer Verteidigungsminister: "Putin ist wie Hitler"

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad hat in einem Interview mit der „New York Times“ den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Hitler gleichgesetzt: „Putin ist Hitler ebenbürtig“ und müsse in der Ukraine gestoppt werden, bevor er weiter in den Westen ziehen könne. Die Ukraine, die von Russland Ende Februar angegriffen wurde, würde „buchstäblich um unsere Zukunft kämpfen“, so Nad.

Die neue Realität der Welt

Vor Russlands Einmarsch in die Ukraine sei es undenkbar gewesen, dass sein Land diese großen Mengen an selbst einfachen Waffen ohne Kosten über seine östliche Grenze schicken würde - nicht zu reden von einem sowjetischen Luftabwehrsystem, führte der Verteidigungsminister aus. „Aber das ist die neue Realität in der Welt.“