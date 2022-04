Elvira Nabiullina: Russlands Trumpf im Wirtschaftskrieg

Mit Nabiullinas Karriere ging es steil bergauf, was für eine Frau in der Männerdomäne Finanz besonders in Russland Seltenheitswert hat. 2013 übernahm sie als erste Frau in einem G-8-Staat, die Zügel der Notenbank. Natürlich mit dem Segen von Präsident Wladimir Putin, für den sie zuvor als Beraterin tätig war. Auch im Wirtschafts- und Handelsministerium hatte sie wichtige Funktionen inne. Wer Nabiullina aber als bloße Marionette des Kremls sieht, schätzt sie falsch ein: „Sie hat sich auf dem Posten der Zentralbankchefin als stärker entpuppt als erwartet“, sagt etwa Ökonom Anders Aslund vom Peterson Institute for International Economics in Washington.