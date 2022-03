Rückzahlung nur noch in Rubel: Russlands Anleihen-Coup

Nach der Ankündigung, die Bezahlung der Erdgaslieferungen nur noch in der Landeswährung Rubel zu akzeptieren, ist es der zweite Währungscoup von Wladimir Putin: Auch die am 4. April fällig werdende Rückzahlung einer Fremdwährungsanleihe im Wert von zwei Milliarden Dollar (1,81 Mrd. Euro) soll in Rubel erfolgen.

Damit wolle man die Diskriminierung heimischer Gläubiger verhindern, stellte Russlands Finanzminister Anton Siluanow am Mittwoch klar. Die am 4. April fälligen Bonds stellen die größte Schuldentilgung in diesem Jahr dar. Wie groß dabei der Anteil ausländischer Gläubiger ist, ist unklar.

Aber wie sieht es generell mit den russischen Fremdwährungsanleihen aus. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

1. Wie hoch ist das Volumen russischer Fremdwährungsanleihen?

Derzeit sind russische Fremdwährungsanleihen im Gesamtvolumen von 40 Mrd. Dollar im Umlauf. Etwa die Hälfte davon wird von ausländischen Investoren gehalten. Erst in der Vorwoche wurden 117 Mio. Dollar fällig, die jedoch laut Auskunft des Finanzministeriums diese Woche am Dienstag überwiesen wurden.

2. Dürfen Anleihen überhaupt in Rubel zurückgezahlt werden?

Die Modalitäten für Zins- und Rückzahlungen sind recht unterschiedlich: Nach der Annexion der Krim 2014 war Russland bereits vom Westen mit Sanktionen belegt worden. Daher gibt es bei allen seither ausgegebenen Schuldtiteln eine Klausel, denen zufolge Zahlungen in einer alternativen Währung geleistet werden können. Bei Papieren ab dem Emissionsjahr 2018 ist der Rubel als Alternativwährung festgeschrieben.