Gas-Lieferstopp abgewendet, Rubel wieder auf Vorkriegsniveau

Ungeachtet des Krieges und der geharnischten Wortmeldungen fließt russisches Erdgas weiterhin in gewohntem Umfang durch die Ukraine zum österreichischen Knotenpunkt Baumgarten.

Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin geforderte Umstellung der Zahlung auf russische Rubel hat daran nichts geändert. Denn die westlichen Konzerne können weiterhin in Euro oder Dollar bezahlen. Die russische Gazprombank konvertiert die Zahlungen in Rubel und leitet sie an die Konzernmutter, die staatlich kontrollierte Gazprom, weiter.

Was wie ein Treppenwitz wirkt, hatte dennoch einen Effekt: Der russische Rubel, der seit dem Einmarsch in der Ukraine in Folge der westlichen Sanktionen stark an Wert verloren hatte, erreichte wieder sein Vorkriegsniveau (siehe Abbildung). Vasily Astrov vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) vermutet noch einen weiteren Grund hinter dem Manöver des Kreml. Putin hätte dadurch ausschließen wollen, dass die Gazprombank von der EU aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen werden könnte, sagte der Ökonom der Wiener Zeitung.